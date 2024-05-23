Московский мотофестиваль перенесли на 26 мая

Мотофестиваль в Москве перенесли на 26 мая из-за последних звонков. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

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В ведомстве отметили, что получили от мотоциклистов и горожан сообщения с просьбой о переносе Московского мотофестиваля.

«25 мая во всех школах страны для выпускников прозвучит последний звонок, и их родителям важно быть рядом... Мы прислушались к вашим просьбам и приняли решение перенести Мотофестиваль на 1 день — на 26 мая», — говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса.

Участников и гостей мероприятия ждут в воскресенье на смотровой площадке на Воробьевых горах, старт движения мотоколонны запланирован на полдень.

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