Московский инновационный кластер запустил сервис поиска бизнес-партнеров
Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска партнеров по бизнесу. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что искусственный интеллект позволяет определять потенциальных партнеров на основании контекстного (смыслового) значения поисковых запросов.
Отмечается, что в разделе «Меры поддержки» (i.moscow/measure-supports) посетителям доступен навигатор, благодаря которому формируется перечень релевантных результатов.
Также заммэра напомнила, что к Московскому инновационному кластеру присоединились уже более 2,5 тысяч организаций. В их числе промышленные предприятия, стартапы, а также образовательные и научные учреждения. Для этих организаций доступно более 200 мер поддержки, а также набор полезных в работе цифровых инструментов и сервисов, в том числе поиск новых партнеров, клиентов и инвесторов, подчеркивает АГН Москва.
В начале мая стало известно, что число участников Московского инновационного кластера увеличилось до двух тысяч. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы. Двухтысячный участником стала компания Skillaz, которая является российским лидером в направления HR Tech. Так, она разработала интеллектуальную рекрутинговую систему, охватывающую весь процесс: от составления плана подбора персонала до трудоустройства.
Как заявил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, у компании, ставшей участником кластера, появляется возможность найти новых партнеров, а также воспользоваться мерами поддержки для дальнейшего развития бизнеса.
Московский инновационный кластер, который является проектом правительства Москвы, представляет собой площадку для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом.
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