Московский инновационный кластер запустил сервис поиска бизнес-партнеров

Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска партнеров по бизнесу. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что искусственный интеллект позволяет определять потенциальных партнеров на основании контекстного (смыслового) значения поисковых запросов.

Отмечается, что в разделе «Меры поддержки» (i.moscow/measure-supports) посетителям доступен навигатор, благодаря которому формируется перечень релевантных результатов.

Также заммэра напомнила, что к Московскому инновационному кластеру присоединились уже более 2,5 тысяч организаций. В их числе промышленные предприятия, стартапы, а также образовательные и научные учреждения. Для этих организаций доступно более 200 мер поддержки, а также набор полезных в работе цифровых инструментов и сервисов, в том числе поиск новых партнеров, клиентов и инвесторов, подчеркивает АГН Москва.