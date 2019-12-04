«Московский диснейленд» откроется в феврале 2020 года

Уже стартовали продажи билетов на 29 февраля 2020 года, хотя о точной дате открытия еще не было сказано. Ранее сообщалось о запуске проекта уже в конце 2019 года, причины смещения даты открытия пока что неизвестны. Цена входного билета будет варьироваться в рамках от 1900 до 5400 рублей, что существенно ниже чем посещение аналогичных парков в других странах, например, в Париже.

Крытый тематический парк «Остров мечты» откроется в районе Нагатинской поймы в Москве, общая площадь его будет занимать почти 300 тыс кв. м. Девелопер проекта заключил контракты с крупными зарубежными студиями мультипликации, чтобы в парке могли находиться герои известных мультфильмов, таких как "Смурфики", "Черепашки ниндзя", "Монстры на каникулах" и мн. др. Также в парке будут находиться персонажи, которые основатели проекта создали на базе известных сказок.

