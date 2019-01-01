Уникальный переход связал парк развлечений «Остров мечты» с метро

Мэр российской столицы Сергей Собянин открыл первый в Москве надземный пешеходный переход с траволаторами - движущимися бесступенчатыми дорожками. Объект связал станцию метро «Технопарк» с тематическим парком развлечений «Остров мечты», строительство которого продолжается.

Градоначальник отметил важность обеспечения «Острова мечты» соответствующей инфраструктурой, поскольку, по словам Собянина, парк будет привлекать десятки тысяч посетителей каждый день. Надземный пешеходный переход с траволаторами также свяжет станцию «Технопарк» с бизнес-парком «Nagatino i-Land». Общая длина перехода составляет 222 метра.

Как сообщает АГН «Москва», мэр также рассказал, что в районе «Острова мечты» может быть построена канатная дорога, а также запущены тематические речные маршруты.

Сергей Собянин сообщил, все работы в парке планируется завершить до конца текущего года. «Остров мечты» станет самым большим крытым тематическим парком развлечений в Европе. Он расположен в Нагатинской пойме на площади в сто гектаров. Проект планировки этой территории был одобрен жителями Москвы подавляющим числом голосов в ходе публичных слушаний и на портале «Активный гражданин».

