Московский депздрав опроверг сообщения о закрытии ГКБ №17

В ведомстве указали, что сообщения в соцсетях о якобы планирующейся на территории ГКБ жилой застройке является недостоверной.

«В целях прекращения распространения слухов сообщаем: на территории больницы не планируется жилая застройка, она сохранит свою медицинскую направленность», - указали в депздраве.

Также отмечается, что после того, как потребность в инфекционном госпитале отпадёт, ГКБ № 17 продолжит работать с учётом возможностей, которые появились после объединения с ММКЦ «Коммунарка».

Ранее в депздраве Москвы заявили о намерении вести аудиозапись приемов в поликлиниках с целью выявлять ошибки в проведении приемов и минимизировать число жалоб пациентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

