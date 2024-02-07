Московский депздрав опроверг сообщения о закрытии ГКБ №17

Департамента здравоохранения Москвы заявил, что информация о закрытии городской клинической больницы №17 не соответствует действительности.

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В ведомстве указали, что сообщения в соцсетях о якобы планирующейся на территории ГКБ жилой застройке является недостоверной.

«В целях прекращения распространения слухов сообщаем: на территории больницы не планируется жилая застройка, она сохранит свою медицинскую направленность», - указали в депздраве.

Также отмечается, что после того, как потребность в инфекционном госпитале отпадёт, ГКБ № 17 продолжит работать с учётом возможностей, которые появились после объединения с ММКЦ «Коммунарка».

Ранее в депздраве Москвы заявили о намерении вести аудиозапись приемов в поликлиниках с целью выявлять ошибки в проведении приемов и минимизировать число жалоб пациентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба правительства Калужской области
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