Московский депздрав опроверг сообщения о закрытии ГКБ №17
Департамента здравоохранения Москвы заявил, что информация о закрытии городской клинической больницы №17 не соответствует действительности.
В ведомстве указали, что сообщения в соцсетях о якобы планирующейся на территории ГКБ жилой застройке является недостоверной.
«В целях прекращения распространения слухов сообщаем: на территории больницы не планируется жилая застройка, она сохранит свою медицинскую направленность», - указали в депздраве.
Также отмечается, что после того, как потребность в инфекционном госпитале отпадёт, ГКБ № 17 продолжит работать с учётом возможностей, которые появились после объединения с ММКЦ «Коммунарка».
Ранее в депздраве Москвы заявили о намерении вести аудиозапись приемов в поликлиниках с целью выявлять ошибки в проведении приемов и минимизировать число жалоб пациентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru