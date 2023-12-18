Депздрав назвал «штатной ситуацией» скопление машин «скорой» у больниц Москвы

В ведомстве пояснили, что приём пациентов осуществляется в мельцеровских, индивидуальных боксах. И пока идёт осмотр и оформление больного «машина ожидает врача», следующей же «скорой» приходится ждать своей очереди.

Также отмечается, что в часы пиковой нагрузки на территории больницы могут одновременно находиться до 24 машин «скорой помощи», что является стандартной практикой.

«Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился, показатели за последнюю неделю не превышают данных прошлого периода», — добавили в департаменте.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что машины скорой помощи в Москве переоборудуют до конца года в соответствии с программой полного оснащения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

