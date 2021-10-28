Московских коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности

По его словам, был усилен контроль над работой электрических сетей, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Бирюков отметил, что к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации «готовы 1,5 тысячс аварийных бригад», которые оснащены спецтехникой и аварийными источниками электроснабжения.

«Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены в режим повышенной готовности», - заключил заммэра.

Ранее главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче, сообщает RT.

