Московских клабберов пообещали не штрафовать за отказ от чек-ина

Посетителей московских ночных клубов и дискотек не будут штрафовать за отказ от системы чек-ин.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк рассказал, что систему введут в чуть более чем 500 заведений из 13 000 предприятий общепита. И если они не обеспечат вывешивание QR-кода и сбор телефонных номеров посетителей, то организацию оштрафуют на сумму до 500 000 рублей.

Немерюк отметил, что посетители к эксперименту мэрии никакого отношения не имеют. Более того, их не будут штрафовать за отказ пройти тест на COVID-19, если выяснится, что они находились в помещении вместе с заражённым.

Система чек-ин будет действовать в московских заведениях, работающих с 00.00 часов ночи до 06.00 часов утра. С 19 октября 2020 года для доступа работникам и посетителям необходимо будет сканировать QR-код или отправить СМС на короткий номер 7377.

