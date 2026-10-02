Московские журналисты проиграли во флорбол башкирским детям

Журналисты из Москвы проиграли со счётом 3:2 матч по хоккею с мячом (флорболу) команде «33 легион» в башкирском селе Иглино.

Матч проходил в поддержку конкурса Фонда Геннадия Тимченко «Добрый спорт», благодаря которому в Иглинском районе местные энтузиасты и некоммерческая организация (НКО) «Иглинская хоккейная лига» благоустроили хоккейную коробку для любителей спорта. Там также сделали тёплое помещение для тренера – 38-летнего ветерана боевых действий, который тренирует детей на общественных началах.

Дворовый хоккейный каток, построенный местным предпринимателем, со временем превратился полноценную спортивную точку с хоккейной коробкой, роллердромом, волейбольной площадкой и верёвочным парком, построенными на средства разных грантов., и приобрёл важной социальное значение.

«Мы как муниципалитет очень активно и тесно общаемся с нашими НКО, общественными объединениями. Они нам очень помогают развивать район. Участие НКО в грантовой деятельности очень важно для нас. Активные, инициативные жители совместно с Фондом Тимченко благоустроили площадку, что востребовано, потому что наш район сейчас активно развивается, растёт, в том числе за счёт миграции, рождаемости. У нас много детей, молодежи, и любая благоустроенная площадка – спортивная, культурная, образовательная – очень активно используется. Фонд позволяет реализовывать инициативы нашим НКО, наших жителей, позволяя им получать пусть и небольшие, но очень важные для нас суммы», - отметила глава муниципального района Иглинский Гюзель Насырова.

Благотворительный Фонд Геннадия Тимченко поддерживает проекты в том числе в отдаленных районах. Как отмечал глава Башкортостана Радий Хабиров, фонд привлёк 30 миллионов рублей на различные общественно значимые проекты в республике.

