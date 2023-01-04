Московские врачи за две недели провели в ЛНР почти 700 операций и 1,5 тысяч консультаций

В сообщении говорится, что в столицу вернулась очередная мультидисциплинарная бригада, состоящая из хирургов разных профилей, анестезиологов-реаниматологов, травматологов-ортопедов, психиатров и других врачей.

«В течение двух недель они оказывали специалистам из ЛНР всю необходимую поддержку. Московские врачи делились с коллегами опытом работы, консультировали пациентов, проводили операции. Всего за время командировки столичные специалисты провели 1,5 тысячи консультаций пациентов и почти 700 операций - экстренных и плановых», - уточнили в пресс-службе.

В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что регулярную медицинскую помощь пациентам в ЛНР и ДНР оказывают около 200 московских врачей, которые в общей сложности провели в ЛНР и ДНР почти 5,5 тысячи операций и около 15 тысяч консультаций пациентов.

Также в столичных учреждениях здравоохранения оказывают медпомощь детям, в 2022 году лечение прошли около 300 юных пациентов из республик.

Кроме того, врачи из ЛНР и ДНР могуть повысить квалификацию на базе ведущих столичных медучреждений.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице впервые опубликован рейтинг городских поликлиник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».