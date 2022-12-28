Собянин: Еще пять скоропомощных стационаров будет введено в Москве в 2023 году

По словам мэра, речь идет о новом стандарте создания зданий, которые включают в себя самое современное диагностическое, хирургическое оборудование и гибридные операционные.

«Это, конечно, и стандарт создания новых врачебных команд, которые работают по специальным протоколам», - сказал Собянин.

Он отметил, что новые стандарты дают другую скорость принятия решений и другое качество медицинской помощи. Мэр подчеркнул, что в 2023 году в столице будет введено еще пять скоропомощных центров, которые возьмут на себя большую часть экстренной помощи в Москве. Сергей Собянин выразил благодарность врачам, которые включились в проект внедрения новых стандартов и прошли необходимое обучение.

