Собянин: Еще пять скоропомощных стационаров будет введено в Москве в 2023 году
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый скоропомощной стационарный комплекс городской клинической больницы имени Вересаева, работа в нем будет проходить по новому стандарту экстренной помощи.
По словам мэра, речь идет о новом стандарте создания зданий, которые включают в себя самое современное диагностическое, хирургическое оборудование и гибридные операционные.
«Это, конечно, и стандарт создания новых врачебных команд, которые работают по специальным протоколам», - сказал Собянин.
Он отметил, что новые стандарты дают другую скорость принятия решений и другое качество медицинской помощи. Мэр подчеркнул, что в 2023 году в столице будет введено еще пять скоропомощных центров, которые возьмут на себя большую часть экстренной помощи в Москве. Сергей Собянин выразил благодарность врачам, которые включились в проект внедрения новых стандартов и прошли необходимое обучение.
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