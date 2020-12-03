Московские власти не намерены вводить дополнительные ограничения на Новый год
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов считает, что действующих в настоящее время ограничений в Москве достаточно, сообщает РИА Новости.
Ефимов заявил, что власти столицы не планируют вводить дополнительные меры на новогодние праздники. Заммэра также выразил надежду, что граждане продолжат соблюдать существующие ограничения и роста заболеваемости, роста заполняемости коечного фонда, не будет.
Ранее глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк заявил, что перед новогодними праздниками в столицен будет усилен контроль за соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима в торговых центрах, магазинах, рынках и ярмарках, развлекательных заведениях, ресторанах и кафе, на катках.
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