Московские власти не намерены вводить дополнительные ограничения на Новый год

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов считает, что действующих в настоящее время ограничений в Москве достаточно, сообщает РИА Новости.

Ефимов заявил, что власти столицы не планируют вводить дополнительные меры на новогодние праздники. Заммэра также выразил надежду, что граждане продолжат соблюдать существующие ограничения и роста заболеваемости, роста заполняемости коечного фонда, не будет.

Ранее глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк заявил, что перед новогодними праздниками в столицен будет усилен контроль за соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима в торговых центрах, магазинах, рынках и ярмарках, развлекательных заведениях, ресторанах и кафе, на катках.

