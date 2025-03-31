Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

В связи с приближением сильных дождей и ухудшением погодных условий в Москве, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Ожидается, что в столице 1 и 2 апреля выпадет до 27 миллиметров осадков, что составляет более 70% от месячной нормы.

По данным заместителя мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, дождь будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 14 метров в секунду.

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В связи с этим принимаются меры по защите зданий, объектов транспорта и торговли, а также строящихся объектов от возможных повреждений. Электросетевые организации получили указание подготовить источники аварийного питания.

Помимо этого, на улицах города будет работать техника и бригады ГУП «Мосводосток», а также будут привлечены аварийные бригады инженерных компаний и дорожных служб. Власти призывают горожан соблюдать осторожность в условиях непогоды, избегать укрытия под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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