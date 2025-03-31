Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

В связи с приближением сильных дождей и ухудшением погодных условий в Москве, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Ожидается, что в столице 1 и 2 апреля выпадет до 27 миллиметров осадков, что составляет более 70% от месячной нормы.

По данным заместителя мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, дождь будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 14 метров в секунду.