Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
В связи с приближением сильных дождей и ухудшением погодных условий в Москве, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Ожидается, что в столице 1 и 2 апреля выпадет до 27 миллиметров осадков, что составляет более 70% от месячной нормы.
По данным заместителя мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, дождь будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 14 метров в секунду.
В связи с этим принимаются меры по защите зданий, объектов транспорта и торговли, а также строящихся объектов от возможных повреждений. Электросетевые организации получили указание подготовить источники аварийного питания.
Помимо этого, на улицах города будет работать техника и бригады ГУП «Мосводосток», а также будут привлечены аварийные бригады инженерных компаний и дорожных служб. Власти призывают горожан соблюдать осторожность в условиях непогоды, избегать укрытия под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru