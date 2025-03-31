Мотосезон в Москве официально откроется 26 апреля фестивалем мотоциклов

Сезон мотоциклов в российской столице планируется к открытию 26 апреля. В тот же день, который приходится на последнюю субботу месяца, состоится 12 мотофестиваль. Такие сроки назвал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Во все регионы!»: Практику изъятия номеров у шумных автомобилей назвали законной

По его словам, такого рода мероприятия становятся хорошим поводом напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил и об ответственном поведении при управлении транспортным средством.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на этот раз открытие мотосезона будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Информация о программе мотофестиваля, маршруте парада и результатах жеребьевки будет обнародована ближе к дате мероприятия.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:ФестивальМоскваМотоциклисты

Горячие новости

Все новости

партнеры