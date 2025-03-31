Мотосезон в Москве официально откроется 26 апреля фестивалем мотоциклов
Сезон мотоциклов в российской столице планируется к открытию 26 апреля. В тот же день, который приходится на последнюю субботу месяца, состоится 12 мотофестиваль. Такие сроки назвал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, такого рода мероприятия становятся хорошим поводом напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил и об ответственном поведении при управлении транспортным средством.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на этот раз открытие мотосезона будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Информация о программе мотофестиваля, маршруте парада и результатах жеребьевки будет обнародована ближе к дате мероприятия.
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