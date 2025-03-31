Мотосезон в Москве официально откроется 26 апреля фестивалем мотоциклов

По его словам, такого рода мероприятия становятся хорошим поводом напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил и об ответственном поведении при управлении транспортным средством.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на этот раз открытие мотосезона будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Информация о программе мотофестиваля, маршруте парада и результатах жеребьевки будет обнародована ближе к дате мероприятия.

