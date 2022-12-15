Московские школьники с родителями присоединились к акции «С теплом в сердце»

Ученики школы №1155 на северо-западе Москвы, а также их родители подключились к акции «С теплом в сердце», которая предполагает, в том числе, поздравления с Новым годом участников специальной военной операции на Украине. Об этом рассказала заместитель директора учебного заведения Юлия Максимова.

По её оценке, такого рода акция позволяет объединить в одном общем добром деле всех ребят – от учеников начальной школы до старшеклассников. Учащиеся старших классов подписывали открытки, созданные руками младшеклассников.

Ранее власти российской столицы обратились к учащимся школ, вузов, их родителям и преподавателям с призывом поучаствовать в волонтерском проекте «С теплом в сердце». Передать послание или поздравительную открытку можно до 23 декабря в центре «Патриот.Спорт» или через волонтерскую организацию в учебном заведении.

