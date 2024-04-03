Московские школьники изучили более 1100 документов в Главархиве

По её словам, ученики получили доступ к более чем 1100 документам известных людей, связанных с Императорским Московским университетом. Это философы Василий Розанов и Павел Флоренский, меценат Савва Морозов, историк Павел Милюков и многие другие.

Ракова отметила, что ученики также оказали помощь специалистам Главархива признать эти материалы уникальными.

«Например, в результате совместной работы учеников и архивистов по результатам последнего потока уникальными стали студенческие документы Бориса Пастернака, Валерия Брюсова, Константина Бальмонта, Федора Тютчева», – рассказала она.

Вице-мэр добавила, что доступ к материалам был предоставлен в рамках пятого потока архивного проекта. В этом году он будет последним, а в мае состоится награждение всех участников.

