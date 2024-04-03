Московские школьники изучили более 1100 документов в Главархиве
Московские школьники и студенты колледжей приступили к изучению документов известных историков, общественных деятелей и меценатов, обучавшихся и преподававших в Императорском Московском университете. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, ученики получили доступ к более чем 1100 документам известных людей, связанных с Императорским Московским университетом. Это философы Василий Розанов и Павел Флоренский, меценат Савва Морозов, историк Павел Милюков и многие другие.
Ракова отметила, что ученики также оказали помощь специалистам Главархива признать эти материалы уникальными.
«Например, в результате совместной работы учеников и архивистов по результатам последнего потока уникальными стали студенческие документы Бориса Пастернака, Валерия Брюсова, Константина Бальмонта, Федора Тютчева», – рассказала она.
Вице-мэр добавила, что доступ к материалам был предоставлен в рамках пятого потока архивного проекта. В этом году он будет последним, а в мае состоится награждение всех участников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: число жертв землетрясения на Тайване выросло до 10 человек
- Московский зоопарк временно закрыли из-за погодных условий
- Мишустин заявил, что госдолг России находится на безопасном уровне
- Финляндия заключила с Украиной соглашение по безопасности
- Криштиану Роналду оформил 65-й хет-трик в карьере
- Парк Горького в Москве закрылся из-за сильного ветра
- Путин присвоил звание народного артиста Семчеву, Лавроненко и Пеговой
- Фильм Валерия Переверзева «Брат 3» покажут в Каннах
- Россиянам раскрыли, как майские каникулы скажутся на зарплате
- СМИ: актриса Светлана Светличная в больнице перестала самостоятельно есть и пить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru