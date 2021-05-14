Московские счета признанного СМИ-иноагентом «Радио Свобода» заблокированы

Банковские счета признанного Минюстом РФ СМИ-иноагентом "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" заблокированы в пользу штрафов, выписанных за отсутствие соответствующей маркировки материалов. Об этом сообщает «Интерфакс».

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На сайте СМИ указано, что одноименное ООО "РСЕ/РС" (организация также внесена в российский перечень СМИ-иноагентов - прим. НСН) получило постановление об аресте банковских счетов. Взыскание произведено по десяти штрафам, которые ранее были назначены судом за отсутствие маркировки о статусе иноагента на материалах редакции.

Отмечается, что судебные приставы также посетили московское бюро редакции. В Федеральной службе судебных приставов подтвердили факт блокировки и исполнительного производства по взысканиям 5 миллионов рублей в пользу выписанных ранее штрафов.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БлокировкаИноагентыСМИ
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