Московские ретейлеры заявили о невозможности привить 60 процентов работников в срок
Московские поставщики продуктов и ретейлеры заявили, что не успеют привить от COVID-19 60 процентов работников до 15 июля. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным издания, ассоциация «Русбренд» (объединяет PepsiCo, Nestle, Unilever и другие компании) попросила мэрию перенести на месяц сроки исполнения указа об обязательной вакцинации работников ряда сфер. Либо ассоциация предлагает не штрафовать работодателей, которые к обозначенному сроку не успевших выполнить предписание столичных властей.
Участники рынка объяснили свое обращение тем, что запись на вакцинацию растянулась до августа, при этом сокращается количество доступных вакцин. По этим причинам на сегодня им не удалось привить даже 20 процентов своих сотрудников.
Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с РИА ФАН назвал права, которые нарушает обязательная вакцинация.
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