Московские ретейлеры заявили о невозможности привить 60 процентов работников в срок

Московские поставщики продуктов и ретейлеры заявили, что не успеют привить от COVID-19 60 процентов работников до 15 июля. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, ассоциация «Русбренд» (объединяет PepsiCo, Nestle, Unilever и другие компании) попросила мэрию перенести на месяц сроки исполнения указа об обязательной вакцинации работников ряда сфер. Либо ассоциация предлагает не штрафовать работодателей, которые к обозначенному сроку не успевших выполнить предписание столичных властей.