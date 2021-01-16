Московские пробки достигли семи баллов

Наибольшие затруднения для движения автомобилей зафиксированы на въездах в Москву в сторону центра по Ленинградскому, Каширскому, Волковскому, Симферопольскому, Ярославскому шоссе.

Из-за заснеженности проблемы в движении отмечаются на Садовом кольце. Практически стоят Моховая и Пятницкая улицы, Новый Арбат, Болотная, Пречистенская, Москворецкая и Софийская набережные.

Также сложности возникли у автомобилистов на отдельных сегментах третьего транспортного кольца (ТТКю ). Пробки мешают движению на севере, востоке, юго-востоке и юге МКАДа.

Накануне в своем аккаунте в Instagram комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы предупредил о сильном снегопаде. Водителей и пешеходов попросили соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах города.