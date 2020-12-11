Транспортный каркас стал главным фактором улучшения качества воздуха в Москве

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский заявил, что столице удалось принципиально переломить проблему загрязнения воздуха выбросами автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам Антона Кульбачевского, качество воздуха в столице позволило улучшить создание транспортного каркаса. «Выбросы диоксида азота от автотранспорта снизятся на 17%, оксида углерода на 21%... до значений, стабильно не превышающих нормативов», - сказал он.

Чиновник отметил, что транспортный каркас улучшает дорожную ситуацию в целом, сокращая количество перегруженных участков улиц, что также благоприятно отражается на качестве воздуха в Москве.

«Если мы весь этот транспортный каркас доделаем, то у нас превышений даже в час пик не будет, и пробок станет намного меньше», - добавил он.

Кульбачевский уточнил, что с 2011 года в Москве построено больше 1000 км дорог, реконструированы 15 вылетных магистралей, на МКАД возведено 17 развязок и т.д. Благодаря этому скорость движения транспорта на ключевых магистралях столицы в часы пик возросла с 17 км/ч в 2012 году до 28 км/ч в 2019 году.

Кульбаческий пояснил, что транспортный каркас позволяет создавать более короткие маршруты движения и снизить время нахождения транспорта в пути, а значит уменьшить количество использованного топлива и удельных выбросов в атмосферу. В итоге за 10 лет значительно улучшилось состояние воздуха вблизи автотрасс. По словам чиновника, среднегодовые концентрации оксида углерода в Москве снизились в 3 раза, диоксида азота - в 1,3 раза, по оксиду азота и диоксиду серы - в 3,1 раза.

