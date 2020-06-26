Московские парки подготовили онлайн-программу ко Дню молодежи
Парки, находящиеся в ведении департамента культуры российской столицы, подготовили мастер-классы и лекции ко Дню молодежи. Все мероприятия организованы в режиме онлайн. Видеоматериалы разместят 27 июня в аккаунтах зон отдыха в социальных сетях. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.
Паркам пока запрещено проводить массовые программы, однако они все равно ждут гостей в День молодежи. Как отметила Сергунина, можно будет прогуляться, посидеть в кафе, покататься на самокатах, велосипедах и роликах. Там же, на свежем воздухе, можно будет посмотреть праздничные онлайн-проекты. Вице-мэр призвала москвичей и гостей столицы придерживаться основных правил профилактики коронавирусной инфекции, соблюдать социальную дистанцию.
Узнать о программах 10 парков можно на их сайтах. Так, Лианозовский парк подготовил мастер-класс по современному танцу, «Садовники» в социальных сетях представят короткое видео для начинающих бегунов. Видеозанятие по скейтбордингу подготовлено парком «Фили». «Зеленая школа» Парка Горького приглашает принять участие в виртуальном мастер-классе по окрашиванию футболок в технике Tie-Dye.
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