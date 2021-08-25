Московские метростроевцы участвуют в крупнейшем проекте Восточной Европы
Московские метростроевцы принимают участие в реализации одного из самых амбициозных проектов Восточной Европы – в строительстве тоннелей на участке скоростной железной дороги от Белграда до границы Сербии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Специалисты «Мосметростроя» совместно с «РЖД Интернешнл» проложили два железнодорожных однопутных тоннеля на участке Стара-Пазова — Нови-Сад. Работа стартовала в сентябре 2017 года. В феврале 2022 года планируется полностью завершить обустройство и оснащение тоннелей», – рассказал он.
По его словам, высокая квалификация строителей позволила проложить тоннели в сложных горногеологических условиях.
Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков рассказал, что самыми сложными в исполнении стали крупные объекты, среди которых S-образная автодорожная эстакада в городе Сремски-Карловцы, железнодорожный мост в городе Нови-Сад, а также автомобильный тоннель в городе Петроварадине, при строительстве которого было обнаружено подземное озеро.
Результатом реализации проекта станет увеличение скорости на отрезке до 200 километров в час, повышение пропускной способности и уровня безопасности движения.
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