Московские клубы и бары с 19 июля смогут работать по ночам

В Москве с 19 июля вновь разрешается работа кафе и ресторанов после 23:00, а также проведение развлекательных мероприятий в ночных клубах и барах, сообщает РИА Новости со ссылкой на указ мэра столицы.

Заведениям общественного питания, в том числе фуд-кортам, разрешается работа с 23:00 до 6:00. При этом они в праве самостоятельно решать, требовать ли QR-коды у посетителей.

Кроме того, в Москве открываются «детские игровые комнаты», возобновляется проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, отмечается в указе.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене QR-кодов для заведений общественного питания. Система контроля станет необязательной с 19 июля, поскольку, по словам мэра, она уже выполнила свою задачу.

При этом Собянин подчеркнул, что все остальные требования и ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, остаются в силе.

