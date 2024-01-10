«Московская техническая школа» запустила два новых курса

Проект «Московская техническая школа» («МТШ») и Первым МГМУ имени И.М. Сеченова открыли два курса, посвященных аддитивному производству изделий для медицинской промышленности. Об этом заявил министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, аддитивные технологии дают возможность создавать анатомически точные сложные решения, учитывающие индивидуальные особенности пациентов и врачей: импланты и протезы для стоматологии, челюстно-лицевой, краниальной и реконструктивной хирургии. Новые курсы предусматривают обучение производству изделий методом 3D-печати, уточнил министр.

Один из дистанционных курсов «Применение аддитивных технологий в создании медицинских изделий: теоретические основы» помогает освоить теорию 3D-производства, познакомиться с материалами для печати, специальным программным обеспечением и оборудованием для создания медицинских изделий.

Второй курс —«Применение аддитивных технологий: печать изделия по индивидуальному проекту» поможет слушателям получить практические знания для производства изделия по индивидуальному проекту с применением современных технологий.

По окончании обучения слушателям выдадут удостоверение установленного образца о повышении квалификации.

По словам директора Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Дмитрия Телышева, наблюдается гигантский потенциал в обучении инженеров для применения в медицине аддитивных технологий. Технологии 3D-печати дают возможность наладить массовый выпуск элементов с уникальными характеристиками, которые зачастую невозможно изготовить при помощи традиционных методов обработки или формовки. Телышев добавил, что использовать инновационные технологии можно при разработке персонализированной стратегии терапии и выпуске специальных изделий, например, при создании искусственных органов.

В проекте правительства Москвы — «Московской технической школе», созданной в 2021 году, — прошли обучение уже более 2100 инженеров. Для них предусмотрено свыше 140 программ повышения квалификации и восемь общих направлений: «Беспилотный транспорт», «Аддитивные технологии», «Микроэлектроника и фотоника», «Искусственный интеллект в промышленности», «Робототехника и сенсорика», «Промышленный дизайн», «Передовые химические технологии», «Технологии связи». Также разработано четыре специальных направления — «Охрана труда», «Бережливое производство», «Технологии пищевой промышленности» и «Промышленные практики».

