«Московская техническая школа» будет обучать инженеров промышленному дизайну

У столичных предприятий появится возможность отправить инженеров на профподготовку по направлению «Промышленный дизайн».

Соответствующий договор о сотрудничестве был подписан между правительством Москвы, ведущими учебными заведениями, научными центрами и дизайнерскими бюро.

Глава департамента инвестиционной и промышленной Политики Москвы Владислав Овчинский назвал промышленный дизайн неотъемлемой частью производственных процессов, а специальность – важной, требующей постоянного развития.

В рамках подготовки специалистов «Московская техническая школа» откроет новое направление, которое будет разработано в коллаборации с вузами, научно-конструкторскими бюро и дизайн-центрами.

Разработкой направления займутся специалисты из МГТУ имени Баумана, РГУ имени Косыгина, Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова, а также МАРХИ. Кроме этого, в проекте примут участие эксперты из студии Артемия Лебедева и компании «Смирнов Дизайн».

