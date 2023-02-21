«Московская техническая школа» будет обучать инженеров промышленному дизайну
У столичных предприятий появится возможность отправить инженеров на профподготовку по направлению «Промышленный дизайн».
Соответствующий договор о сотрудничестве был подписан между правительством Москвы, ведущими учебными заведениями, научными центрами и дизайнерскими бюро.
Глава департамента инвестиционной и промышленной Политики Москвы Владислав Овчинский назвал промышленный дизайн неотъемлемой частью производственных процессов, а специальность – важной, требующей постоянного развития.
В рамках подготовки специалистов «Московская техническая школа» откроет новое направление, которое будет разработано в коллаборации с вузами, научно-конструкторскими бюро и дизайн-центрами.
Разработкой направления займутся специалисты из МГТУ имени Баумана, РГУ имени Косыгина, Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова, а также МАРХИ. Кроме этого, в проекте примут участие эксперты из студии Артемия Лебедева и компании «Смирнов Дизайн».
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