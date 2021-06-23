В Москве побит температурный рекорд начала XX века

По его словам, накануне днем столбик термометра в столице поднялся до 33,7 градуса. Ранее максимальная температура для 22 июня была зафиксирована синоптиками в 1917 году. Тогда воздух раскалился до 31,8 градуса.

Вильфанд добавил, что в среду, 23 июня, также не исключен новый рекорд.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве сегодня составит +34...+36 градуса, передает RT. Осадков не ожидается, будет переменная облачность, ветер слабый.

