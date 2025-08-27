Московская международная книжная ярмарка пройдет на ВДНХ 3-7 сентября
В павильоне 57 на ВДНХ с 3 по 7 сентября пройдет 38-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ-2025). Кроме того, в рамках ярмарки в третий раз проведут Московскую международную детскую книжную ярмарку.
В мероприятии будут участвовать свыше 300 книгораспространителей и издателей из России, Белоруссии, Северной Кореи, Саудовской Аравии, ОАЭ, Китая и Ирана.
Почетным гостем станет Республика Индия — на ее стенде проведут свыше 50 мероприятий. Свои книги (свыше 2500 изданий) также представят более 50 индийских издательств. Мероприятия пройдут под девизом «Читайте и исследуйте Индию!».
Свои произведения в жанре художественной литературы и нон-фикшн представят такие авторы, как Дарья Донцова, Александра Маринина, Захар Прилепин, Ева Меркачева, журналист, теле- и радиоведущая Маргарита Симоньян и другие.
Отдельный блок посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также объявленному в России Году защитника Отечества. Историк Александр Мясников представит свою книгу «10000 фактов о Великой Отечественной войне: война глазами историка», а вице-президент Ассоциации историков Второй мировой Константин Залесский подготовил исследование «Победа вне стенограмм». Ряд изданий посвятят спецоперации России на Украине.
Кроме того, на ММКЯ-2025 пройдут свыше 20 профессиональных мероприятий. В них примут участие ведущие эксперты российского книжного рынка. Крупнейшим из них станет конференция «Книжный рынок России».
Также гостей ярмарки ждут различные премии и конкурсы. Так, накануне открытия пройдет церемония награждения XIV конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2025». Кроме того, в 26-й раз наградят победителей Национального конкурса «Книга года», начнется 4-й сезон премии «Гипертекст», пройдет презентация международной литературной премии имени Фазиля Искандера.
На ММКЯ-2025 также объявят победителей VII сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!» — связующего звена между талантливыми подростками и профессиональными литераторами. Заявки на участие подали свыше 13 тысяч ребят.
Кроме того, Национальная литературная премия «Большая книга» совместно с сервисом «Яндекс Книги» учредила номинацию «Лучшая аудиокнига». Объявят в рамках ярмарки и короткий список литературной премии имени В. Катаева.
ММКЯ-2025 пройдет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, правительства Москвы, Российского книжного союза и Союза писателей России.
