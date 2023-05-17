Московская компания начала выпускать медкровати с пластиковым ложем

Медицинские кровати с пластиковым ложем будет выпускать московская компания, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Раньше подобную продукцию закупали в Китае.

«В планах компании – выпустить в текущем году около пяти тысяч таких изделий», – сказал Овчинский.

За счет пластикового ложе кровать будет легче, а также она будет проста в уходе, поскольку полимерный материал устойчив к царапинам, химическому воздействию кислот, щелочей, используемых в мытье.

«Также мы изготавливаем медицинские шкафы, столы, кушетки для провозки больных, термостаты, стерилизаторы», - отметил коммерческий директор компании «Промет» Алексей Петров.

Инвесторы, которые запускают промышленное производство, могут рассчитывать на помощь со стороны города. В частности, предусмотрено больше 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы.

