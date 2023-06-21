«Московская электронная школа» поможет выпускникам подобрать вузы по баллам ЕГЭ

В сервисе «Портфолио учащегося» у одиннадцатиклассников появилась возможность получить персональные рекомендации вузов и специальностей для поступления. Рекомендации основаны на баллах, которые ребята получили на ЕГЭ, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, подборка включает детальную информацию о вузах и описание специальностей, которые подходят результатам и запросам пользователя. Учащиеся увидят наличие бюджетного и платного отделения по всем специальностям.