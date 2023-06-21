«Московская электронная школа» поможет выпускникам подобрать вузы по баллам ЕГЭ
В сервисе «Портфолио учащегося» у одиннадцатиклассников появилась возможность получить персональные рекомендации вузов и специальностей для поступления. Рекомендации основаны на баллах, которые ребята получили на ЕГЭ, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Так, подборка включает детальную информацию о вузах и описание специальностей, которые подходят результатам и запросам пользователя. Учащиеся увидят наличие бюджетного и платного отделения по всем специальностям.
15 июня были подведены итоги по трем предметам Единого государственного экзамена. По литературе в 2022 году средний балл составил 60,73, в этом — 63,97. Что касается химии, то также зафиксирован рост на два балла по сравнению с прошлым годом. По географии результат сопоставим с прошлым годом — 54,5 балла. Отмечается, что утечек экзаменационных заданий не было.
Ранее стало известно, что выпускница Вологодского лицея Олеся Блинова первой в России сдала ЕГЭ на максимальные 300 баллов. Уточняется, что девушка, которая является многократной победительницей вузовских олимпиад для школьников и призёром регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, сдавала экзамены по математике, русскому языку и химии - каждый на 100 баллов, передает «Радиоточка НСН».
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