Москомархитектура рассмотрела 49 тысяч заявок на электронные госуслуги

С начала года специалисты Мосмкомархитектуры обработали почти 49 тысяч заявок на различные госуслуги по запросам застройщиков. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

За год количество заявок выросло более чем на 12%.

«Это означает, что строительная активность в Москве, несмотря на общие экономические трудности, остается высокой и даже растет», - отметила она.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что в электронный вид переведены все основные государственные услуги в сфере строительства от оформления земельного участка до выдачи разрешения на ввод и постановки объекта на кадастровый учет.

Ранее Княжевская сообщила, что недавно Москомархитектура начала оказывать услугу по согласованию проекта изменения архитектурного решения нежилых зданий, а также оформление заключения о выполненных работах по изменению этих решений.

