В Россию вернули 17-летнего ребенка с Украины
Проживавшего на Украине подростка вернули в Россию при посредничестве Катара. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает РИА Новости.
Детский омбудсмен подчеркнула, что российская сторона продолжает работу по воссоединению детей с близкими.
«Сегодня у нас радостное событие, с бабушкой воссоединился 17-летний Руслан», - отметила Львова-Белова.
По ее словам, мать мальчика умерла, в 2014 году Руслан вместе с отцом поехал на Украину в гости к родственникам, но семья не смогла выехать обратно. Мальчик хотел жить с бабушкой, она оформила предварительную опеку. Львова-Белова поблагодарила МИД России за помощь в оформлении документов для въезда подростка в Россию. Также омбудсмен отметила большую поддержку Катара, который вел переговоры с Украиной, взял на себя различные расходы и сопровождение ребенка.
Ранее Мария Львова-Белова сообщила, что две девочки и три мальчика воссоединятся с их родными, проживающими на Украине, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru