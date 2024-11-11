Москалькова заявила о 13 жителях Курской области, которых вывезли в Украину
В Сумскую область Украины были перевезены 13 жителей Курской области. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По её словам, в настоящее время Москва ведёт переговоры с Киевом о возможности их возвращения в Россию.
«Это главная сегодняшняя тема, чтобы мирные граждане жители Курской области были обеспечены безопасностью, всем необходимым и возвращением на Родину», - указала она.
Ранее Москалькова заявила, что встретилась в Белоруссии со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, и обсудила дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru