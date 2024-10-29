Москалькова выступила за введение ответственности за травлю в России

По ее словам, из-за травли в школе ребенок может замкнуться в себе и получить тяжелую психологическую травму. Введение ответственности помогло бы справиться с этим явлением и также исследовать опыт правоприменительной практики по травле.

Глава комитета по молодежной политике Артем Метелев со своей стороны поддержал идею, отметив, что введение «двойки за поведение» никак не повлияло бы на взаимоотношения между учениками. Депутат также допустил, что необходимо ввести курс для студентов педагогических вузов, на котором бы учили выявлять и предотвращать травлю и буллинг в учебных заведениях.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка поступило свыше 240 обращений о детской травле в 2024 году. По ее словам, наблюдается рост подобных обращений, а случаи травли есть даже в детских садах, передает «Радиоточка НСН».

