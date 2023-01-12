Москалькова: Создание гумкоридора не обсуждалось с омбудсменом Украины
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не обсуждала с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом вопрос создания гуманитарного коридора. Об этом сообщила сама омбудсмен.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке Анкарой идеи открытия гумкоридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, напоминает RT.
«Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент Турции, между двумя омбудсменами не было», — цитирует Москалькову РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека отметила, что обсуждала с Лубинцом вопросы возвращения раненых по схеме по полной репатриации, эвакуации гражданских лиц, о взаимном возвращении на родину совершивших административные правонарушения либо подлежащих выдворению граждан, находящихся в центрах временного размещения иностранцев.
Как пояснила Москалькова, омбудсмены не ставили вопрос о гумкоридоре, так как подобные темы «глобального, стратегического характера» вырабатывают и обсуждают министерства обороны России и Украины.
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