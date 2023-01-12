Пушилин назвал сообщения о зеленом коридоре для ВСУ в Соледаре «дешевым спектаклем»
Распространенные в украинских СМИ заявления об открытии гуманитарного коридора в районе города Соледара — «дешевый спектакль», считает врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Пушилин отметил, что подобный «дешевый спектакль на тему организации "зеленого коридора" для спасения солдат, попавших в окружение в районе Соледара» напоминает ему о событиях в Сталинграде во время Великой отечественной войны.
«Ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление [политика и пропагандиста Йозефа] Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса "процедуры экстракшн"», — написал политик.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Турции после встречи российского и украинского омбудсменов Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца выразили надежду на открытие гуманитарного коридора между РФ и Украиной при посредничестве Анкары, отмечает телеканал «360».
Накануне основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что вся территория Соледара перешла под контроль российских сил, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru