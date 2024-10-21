СМИ: 85 завербованных обманом граждан Индии вернулись из российской армии

Не менее 85 индийцев, которых обманом завербовали в российскую армию, были освобождены. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Индии Викрама Мисри сообщает издание Prabhasakshi.

Датчанин подал иск к Минобороны России за отправку на спецоперацию

Отмечается, что освобождения удалось добиться в преддверии визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Казань на саммит БРИКС.

«Ещё 20 граждан страны предстоит освободить. Предпринимаются все необходимые усилия», - цитирует министра газета.

Ранее Моди в ходе визита в Москву июле 2024 года попросил президента РФ Владимира Путина о демобилизации индийских граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Российская АрмияИндияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры