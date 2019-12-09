Москалькова рассказала, почему в России нарушаются права человека

«Чаще всего причиной нарушений прав человека становится правовой нигилизм», —заявила она.

Кроме того, заявила омбудсмен, нарушения прав человека происходят из-за того, что законы попросту неисполняются, подчеркнув при этом, что сегодня при подготовке законопроектов особое внимание уделяется тому, чтобы они не содержали неисполнимых норм, передает Ura.ru.



