Москалькова рассказала, почему в России нарушаются права человека

9 декабря 201910:46

Причиной нарушения прав человека в России зачастую является незнание своих прав и неумение отстаивать их, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

Москалькова пожелала новому главе СПЧ успехов на ответственном посту

«Чаще всего причиной нарушений прав человека становится правовой нигилизм», —заявила она.

Кроме того, заявила омбудсмен, нарушения прав человека происходят из-за того, что законы попросту неисполняются, подчеркнув при этом, что сегодня при подготовке законопроектов особое внимание уделяется тому, чтобы они не содержали неисполнимых норм, передает Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:Татьяна МоскальковаПрава Человека