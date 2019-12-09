Москалькова рассказала, почему в России нарушаются права человека
Причиной нарушения прав человека в России зачастую является незнание своих прав и неумение отстаивать их, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.
«Чаще всего причиной нарушений прав человека становится правовой нигилизм», —заявила она.
Кроме того, заявила омбудсмен, нарушения прав человека происходят из-за того, что законы попросту неисполняются, подчеркнув при этом, что сегодня при подготовке законопроектов особое внимание уделяется тому, чтобы они не содержали неисполнимых норм, передает Ura.ru.
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