Москалькова рассказала о нарушении имущественных прав россиян за рубежом
Живущие за границей или имеющие там недвижимость россияне сталкиваются с нарушением имущественных прав. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости.
Как отметила омбудсмен, самая главная проблема релокантов связана с нарушением таких прав.
«В соответствии со Статьей 17 Всеобщей декларации прав человека, никто не может быть лишен своей собственности, иначе как по решению суда», — подчеркнула Москалькова.
По словам уполномоченного, у граждан РФ за границей возникают трудности с переводом средств, их счета арестовывают, понуждают к продаже имущества «за копейки», в случае судебных разбирательств по этому вопросу «ставят в неравное положение». Кроме того, россияне за рубежом испытывают сложности в области здравоохранения.
Ранее СМИ сообщили, что граждане РФ, покинувшие страну после 2022 года и получившие вид на жительство в Сербии, создали в стране «мини-Россию». Релоканты сформировали диаспору с детскими садами, школами, клубами, медицинскими кабинетами и сталкиваются с языковым барьером и сложностями интеграции в общество, отмечает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru