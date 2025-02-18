Москалькова рассказала о ходе работы по возвращению пропавших курян
Аппарат уполномоченного по правам человека в России продолжает сотрудничество с руководством Курской области, МККК и украинской стороной по вопросу возвращения домой пропавших курян. Об этом в своем Telegram-канале сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.
По ее словам, работа по решению этого вопроса продолжается, и аппарат делает все возможное для спасения пропавших без вести.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее сообщил о запуске реестра пропавших жителей курского приграничья на официальном сайте региона.
В создании реестра приняли участие сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ. Реестр будет обновляться при поступлении новых заявлений, а также предоставляет возможность сообщать сведения о разыскиваемых, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru