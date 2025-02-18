Москалькова рассказала о ходе работы по возвращению пропавших курян

Аппарат уполномоченного по правам человека в России продолжает сотрудничество с руководством Курской области, МККК и украинской стороной по вопросу возвращения домой пропавших курян. Об этом в своем Telegram-канале сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

По ее словам, работа по решению этого вопроса продолжается, и аппарат делает все возможное для спасения пропавших без вести.