Москалькова проверит «подмену» пропавших чеченцев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена проверить сообщения о том, что ей предъявили в ходе поездки в Чеченскую республики родственников взамен расстрелянных граждан. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена. Там подчеркнули, что Москалькова расценивает как очень серьёзную соответствующую информацию, которую опубликовала «Новая газета».

Однако на запрос омбудсмена, редакция издания пока не предоставила материалов, подтверждающих подог, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Там подчеркнули, что во время поездки в Чечню Татьяна Москалькова лично проверяла все документы.

Как утверждает «Новая газета», уполномоченный по правам человека в ходе рабочего визита в Грозный в сентябре 2017 года на самом деле виделась не с Шамханом Юсуповым и Махмой Мускиевым, которых казнили по версии издания, а с их братьями, которые назвались чужими именами. Подлог был якобы замечен при изучении видеозаписи этой встречи.

По версии «Новой газеты», родственники казнённых могли решиться на обман под давлением следствия, которое в то время проверяло сообщения о массовом расстреле чеченцев в расположении полка патрульно-постовой службы имени А. Кадырова в январе 2017 года.

Издание пообещало передать результаты собственного расследования в аппарат омбудсмена, Генеральную прокуратуру РФ и Европейский суд по правам человека, передает Ura.ru.

