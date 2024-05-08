СМИ: послы ЕС согласовали решение об изъятии доходов от замороженных активов РФ

Послы 27 стран Евросоюза согласовали решение об изъятии доходов от реинвестирования замороженных активов России, сообщает агентство Reuters.

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В сообщении говорится, что Еврокомиссия намерена благодаря этому собрать в 2024 году от двух млрд до трёх млрд евро, из которых 90% предполагается направить на закупки оружия для Украины, а оставшиеся 10% - на инвестиции в ВПК стран ЕС.

Агентство уточняет, что данное решение должно быть утверждено Советом Евросоюза на уровне министров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена уступать новые регионы в обмен на возврат замороженных на Западе российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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