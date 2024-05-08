Компания «Газпром» намерена продать свою недвижимость в Москве
Компания «Газпром» объявила о намерении продать комплекс недвижимого имущества в Москве. Как сообщает пресс-служба компании, это связано с завершением переезда в Санкт-Петербург.
Речь идёт об офисных зданиях на улицах Строителей и Новочеремушкинской, а также нежилых помещениях на Новоданиловской набережной и Новочеремушкинской улице.
Кроме того, планируется реализовать производственно-техническую базу на улице Обручева, имущественный комплекс автостоянки на улице Каховка и санаторно-курортный комплекс «Империал Парк отель & Спа» в поселении Первомайское.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может продать часть активов до 2027 года, чтобы сократить издержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru