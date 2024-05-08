Компания «Газпром» намерена продать свою недвижимость в Москве

Речь идёт об офисных зданиях на улицах Строителей и Новочеремушкинской, а также нежилых помещениях на Новоданиловской набережной и Новочеремушкинской улице.

Кроме того, планируется реализовать производственно-техническую базу на улице Обручева, имущественный комплекс автостоянки на улице Каховка и санаторно-курортный комплекс «Империал Парк отель & Спа» в поселении Первомайское.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может продать часть активов до 2027 года, чтобы сократить издержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

