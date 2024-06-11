Москалькова призвала совершенствовать правовое регулирование блогерства

По ее словам, как показывает практика, любые действия блогеров опираются исключительно на их субъективные ценности и никак не ограничиваются блогерским сообществом. Москалькова отметила, что деятельность блогеров в интернете приносит им не только большие деньги, но и является поводом для привлечения к ответственности.

Так, она привела случаи громких фактов предъявления налоговых претензий к известным блогерам и представителям инфобизнеса, возбуждения в отношении них уголовных дел в связи с неуплатой налогов.

Ранее Ассоциация блогеров и агентств, которая объединяет специализирующиеся в influencer marketing продюсерские и креативные агентства, попросила российские власти не ограничивать рекламные интеграции в запрещенных в РФ соцсетях, передает «Радиоточка НСН».

