СМИ: Блогеры попросили Госдуму не запрещать рекламу в Facebook и Instagram
Ассоциация блогеров и агентств, которая объединяет специализирующиеся в influencer marketing продюсерские и креативные агентства, попросила российские власти не ограничивать рекламные интеграции в соцсетях Facebook и Instagram (платформы запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Об этом сообщает РБК со ссылкой на обращение объединения к замглавы комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антону Горелкину.
Ранее парламентарий сообщил, что в Думу в ближайшее время могут внести законопроект о запрете рекламных интеграций для юридических и физических лиц в РФ в заблокированных соцсетях. В ассоциации напомнили, что доступ к соцсетям Meta ограничен на всей российской территории, компания не получает финансирования от рекламной деятельности внутри платформ из-за неработающего рекламного инструмента. Блогеры отмечают, что, размещая рекламу на этих площадках, не нарушают закон: средства идут напрямую блогеру, оборот рекламных бюджетов осуществляется внутри РФ, с этих денег платятся налоги.
По мнению авторов обращения, подобные инициативы противоречат антимонопольному законодательству и здоровой конкуренции, а при ужесточении правил работы с иностранными соцсетями на российском рынке инфлюенс-маркетинга «пропадут адекватные рыночные отношения».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru