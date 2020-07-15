Москалькова призвала к диалогу о политике вместо задержаний
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова считает диалог с обществом по политической повестке более эффективным средством, чем разного рода запреты и санкции. Об этом она заявила, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.
Омбудсмен уточнила, что лично к ней поступает относительно немного обращений, связанных с темой так называемых пикетных очередей, когда граждане формально проводят одиночную акцию, но по сути она превращается в публичное массовое мероприятие. Подобного рода выступления, участники которых выдвигают идентичные лозунги, привлекают внимание общества.
По словам Москальковой, закон даёт ей возможность реагировать на ситуации, которые вызывают значительный общественный резонанс, передает ТАСС.
В связи с этим омбудсмен отметила, что, например, во время действия ограничений из-за пандемии люди выходили на пикет, рядом с ними останавливались прохожие, чтобы прочитать, что написано на плакате, и это силовиками воспринималось в качестве публичной массовой акции.
Уполномоченный по правам человека категорически не согласилась с таким подходом.
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