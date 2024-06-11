Москалькова предложила ужесточить наказание для иностранцев за русофобию
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать механизм, позволяющий привлекать иностранных граждан к ответственности за проявление русофобии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий доклад.
Омбудсмен указала, что заслуживает обсуждения идея создания «эффективных юридических механизмов», которые позволят привлекать иностранцев и зарубежных должностных лиц за «русофобию как за проявление экстремизма» и усилить наказания.
По словам Москальковой, на Западе и в находящихся под его влиянием организациях наблюдается «беспрецедентная русофобия», которая в прошлом году приняла более агрессивные формы, пишет RT. В качестве примеров уполномоченный по правам человека привела призыв Международного олимпийского комитета игнорировать Игры дружбы в РФ и запрет российской символики на Олимпийских играх в Париже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru