Яровая предложила установить уголовную ответственность за русофобию

Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила дать законодательное определение русофобии и установить уголовную ответственность за ее проявление. Об этом парламентарий заявила в ходе XI Петербургского международного юридического форума.

В Госдуму внесут законопроект о наказании за русофобию

«Мы должны ... абсолютно точно дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить самостоятельную уголовную ответственность», — цитирует Яровую РИА Новости.

Депутат предложила коллегам обсудить эту инициативу.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об отсутствии реакции международных органов на русофобию, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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