Яровая предложила установить уголовную ответственность за русофобию
Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила дать законодательное определение русофобии и установить уголовную ответственность за ее проявление. Об этом парламентарий заявила в ходе XI Петербургского международного юридического форума.
«Мы должны ... абсолютно точно дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить самостоятельную уголовную ответственность», — цитирует Яровую РИА Новости.
Депутат предложила коллегам обсудить эту инициативу.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об отсутствии реакции международных органов на русофобию, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru