Москалькова предложила оформлять документы беженцам за счет регионов

Она отметила, что уже поставила этот вопрос на федеральном уровне. Также Москалькова подчеркнула, что беженцам оказывает помощь Ассоциация юристов, которые консультируют их и помогают оформлять документы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о том, что граждане Украины, ДНР и ЛНР смогут в сжатые сроки оформить временное убежище в России. Оно принимается в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления.

