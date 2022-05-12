Москалькова предложила оформлять документы беженцам за счет регионов

Опыт Владимирской области по оформлению документов беженцев из ДНР и ЛНР за счет и при поддержке субъекта РФ должны перенять и другие регионы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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Она отметила, что уже поставила этот вопрос на федеральном уровне. Также Москалькова подчеркнула, что беженцам оказывает помощь Ассоциация юристов, которые консультируют их и помогают оформлять документы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о том, что граждане Украины, ДНР и ЛНР смогут в сжатые сроки оформить временное убежище в России. Оно принимается в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:БеженцыДонбассРоссия
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