Москалькова оценила возможность возвращения в России смертной казни

Ранее СЕ временно приостановил членство РФ из-за военной операции на Украине. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил, что на этом фоне в РФ могут вернуть смертную казнь.

«Пожизненное заключение, я считаю, является адекватной мерой наказания за особо тяжкое преступление. Приостановление членства России в Совете Европы не приведет к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания, как смертная казнь», — заявила Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что за последние десятилетия в стране выросло поколение, которое относится к наказаниям за тяжкие и особо тяжкие преступления иначе, пишет RT.

