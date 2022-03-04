Москалькова оценила возможность возвращения в России смертной казни

Приостановка членства России в Совете Европы не приведет к возвращению смертной казни в стране, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом омбудсмен заявила в интервью РИА Новости.

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Ранее СЕ временно приостановил членство РФ из-за военной операции на Украине. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил, что на этом фоне в РФ могут вернуть смертную казнь.

«Пожизненное заключение, я считаю, является адекватной мерой наказания за особо тяжкое преступление. Приостановление членства России в Совете Европы не приведет к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания, как смертная казнь», — заявила Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что за последние десятилетия в стране выросло поколение, которое относится к наказаниям за тяжкие и особо тяжкие преступления иначе, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:Смертная КазньРоссияТатьяна МоскальковаСовет Европы
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