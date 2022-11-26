В Россию вернулись с Украины девять военнопленных

«26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Российских военных доставят в Москву средствами военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице им организуют курс необходимого лечения, а также реабилитации. Сейчас с ними работают психологи.

Накануне врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале заявил о новом обмене пленными с Украиной. По его словам обмен проходит по формуле «9 на 9».

