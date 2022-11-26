В Россию вернулись с Украины девять военнопленных
Девять российских военных, оказавшимся в смертельной опасности в украинском плену, вернулись на родину, сообщает Минобороны России.
«26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — отмечается в сообщении военного ведомства.
Российских военных доставят в Москву средствами военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице им организуют курс необходимого лечения, а также реабилитации. Сейчас с ними работают психологи.
Накануне врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале заявил о новом обмене пленными с Украиной. По его словам обмен проходит по формуле «9 на 9».
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